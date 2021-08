Exército realiza treinamento de soldados na UFPI para possíveis convocações

Quem passou pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) na manhã desta terça-feira (10) se surpreendeu com carros do Exército teresinense pelas ruas que ficam no entorno. Segundo o Tenente Coronel Borges, comandante da operação do 25º Batalhão de Caçadores, os militares estão realizando um treinamento com foco em adestrar a tropa em operações de garantia da Lei e da Ordem.

“Estamos fazendo um exercício de adestramento, com supervisão do nosso escalão superior, que é da 10º região militar de Fortaleza. O Exército tem que estar sempre se adestrando, para quando os soldados forem convocados, estarem em condições”, afirma o tenente.

Tenente Coronel Borges (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Ainda de acordo com o Comandante Borges, este exercício estava previsto desde o segundo semestre do ano passado. “Essa operação acontece regularmente, no mínimo uma vez ao ano. Devido à Covid-19, no ano passado tivemos algumas adaptações, mas esse ano já estamos voltando ao normal”.

A operação não é uma missão real, mas uma avaliação de como estão os aprendizados dos soldados diante dos treinamentos que recebem dentro do quartel, além de um treinamento para quando estes militares forem convocados em operações.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“Os soldados passam por um treinamento dentro do quartel, onde vão aprender o que devem fazer, tudo de acordo com as legislações voltadas para esse tipo de operação. Uma vez que se termine esse treinamento dentro do quartel, a gente faz essa atividade externa, para que o soldado possa colocar em prática o que ele aprendeu”, pontua coronel Borges.

O treinamento, que ocorre entre os dias 9 a 11 de Agosto, conta com cerca de 135 militares que estarão concentrados nas remediações da UFPI. Nas redes sociais, o 25º Batalhão de Caçadores informou sobre o adestramento e salientou que esse exercício é uma maneira de verificar o preparo e prontidão dos soldados.

Tropas fizeram desfile militar em Brasília

Também houve movimentação de tropas nesta manhã (10) em Brasília, onde tanques militares desfilaram pela Praça dos Três Poderes para entrega de um convite ao presidente Jair Bolsonaro para o treinamento que a Marinha faz anualmente no Centro de Instrução de Formosa. Essa operação emprega treinamento de carros de combate, anfíbios, lançadores de mísseis e aviões.





