Excelência Lingerie: “A lingerie é uma joia de empoderamento no corpo de uma mulher”

Pra você, o que significa uma lingerie no corpo de uma mulher? Para Edy Bernardes, gerente da Excelência Lingerie, em Teresina, a peça é muito mais do que roupa íntima. É sinônimo de empoderamento feminino, de beleza, de conquista, de mudança de vida.

Foto: Jorge Machado/ODIA

“A Excelência é uma marca que veio para fazer a diferença no Piauí. Temos todas as linhas que vão desde infantil, moda praia, amamentação, plus size – que é um diferencial. Quando a gente fala de lingerie, de moda feminina, para mim é uma joia no corpo de uma mulher. Quando a mulher coloca uma peça que se sente bem, ela se sente mais preciosa e empoderada”, disse Edy Bernardes.

Ainda segundo a gerente, a lingerie fala com corpo. “Ela fala com o nosso corpo. A lingerie tem que fazer a mulher se sentir bem, que seja confortável com o seu corpo e não maltrate. A intenção é que você seja de fato vista com outros olhos. Hoje a lingerie é uma roupa não mais para ficar escondida, já que você pode fazer diversas composições”, completa.

A Excelência Lingerie foi fundada na cidade de Frecheirinha, no Ceará, em 1997. Há 24 anos no mercado, hoje é uma das mais completas empresas distribuidoras de Moda Íntima. A empresa é a nova patrocinadora do Quadro Moda com Keketa, exibido todas às quartas-feiras, no programa Bom Dia News, apresentado por Vanusa Colelho, na O Dia TV Canal 23.1.

Foto: Jorge Machado/ODIA

“Essa parceria será muito importante. Somos uma loja voltada 100% para o atacado, com todas as linhas. Esse empreendimento foi pensado também na mulher que quer ser dona do próprio negócio, que quer garantir sua independência financeira. A Excelência Lingerie chegou recentemente em Teresina para mudar o conceito de moda íntima”, ressalta.

Foto: Jorge Machado/ODIA



Todas às quartas, no Quadro Moda Com Keketa, Sthefany Cavalcante, mais conhecida como Keketa, dará dicas diretamente da Excelência Lingerie, no Centro de Teresina, para falar de tudo que envolve a moda íntima. A jovem apresentadora comenta a nova parceria. “Estou muito feliz por essa nova parceira. Tenho certeza que o público vai amar as novidades, as entrevistas, e, claro, as dicas. Tudo está sendo bem pensado para levar o melhor para quem está em casa”, disse.

Promoções em Teresina

A Excelência Lingerie está com lançamentos de produtos exclusivos para você que pretende se tornar uma revendedora de sucesso. Que tal trabalhar levando mais autoestima, amor próprio, sensualidade e conforto para seus clientes com uma margem de lucro de até 100% e o parcelamento de até 6x sem juros?

Para se tornar uma revendedora é muito fácil, até o final deste mês, para abertura de cadastro, você pode realizar a compra de 20 peças variadas e assim já faz parte desse time de sucesso. Além disso, há peças sinalizadas com 20% off.

A empresa conta com lingeries básicas e peças mais sofisticadas, sleepw

