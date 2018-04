Estudantes fazem ato para cobrar mudanças no transporte coletivo de Teresina

Prestes a completar um mês de funcionamento do projeto 'Inthegra' da Prefeitura de Teresina, estudantes promoveram um ato em protesto ao Sistema de Transporte Coletivo da capital no Teatro de Arena, na Praça da Bandeira, na manhã desta quarta-feira (11).



Estudantes reivindicam mudanças no transporte urbano à PMT. (Foto: Lucas Albano/O Dia)



Os estudantes foram representados pelos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Piauí (Ufpi), da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), do Instituto Federal do Piauí (Ifpi) e pela Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas de Teresina (Ames) e planejavam entregar uma carta com uma série de reivindicações ao prefeito Firmino Filho.

De acordo com o estudante Lucas Martins, representante do DCE/UFPI, entre as pautas presentes na carta estão a permanência das linhas circulares, a volta das linhas 730 e 406 que foram extintas, e propõem a implementação de uma nova linha, que ligue os terminais de integração diretamente às universidades.

Antônia da Silva, estudante da Uespi, conta que, em uma reunião com representantes da prefeitura, foram relatados os problemas sobre as linhas que atendem a universidade estadual. "Nós pedimos para que as linhas que passam próximo à universidade passassem pelo campus, mas nada foi feito por que o consórcio que atende a região falou que a demanda é pequena", conta.

Os estudantes também relataram outros problemas presentes na carta, como a segurança nos terminais, a demora dos ônibus, a lotação e falta de conforto. Procurada pelo Portal O Dia, a Prefeitura de Teresina comunicou que o secretário de Governo, Charles da Silveira, e o diretor de Transportes da Strans, Francisco Nogueira, receberam os estudantes para discutir as reivindicações.

Nathalia AmaralLucas Albano