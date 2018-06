Estrangeiros acompanham suas seleções longe de casa

A Copa do Mundo é, sem dúvidas, um dos eventos que amplifica o sentimento de união entre os cidadãos de qualquer país. O Brasil, por muitos tido como o país do futebol, vive o evento de uma forma bastante intensa. Por isso, um estrangeiro pode se sentir um “peixinho fora d’água” em meio a tantas camisas verde e amarelas.

Estar no nosso meio nesse período como alguém de fora pode ser uma experiência bastante peculiar. Continuar torcendo pela seleção de origem pode, até mesmo, se tornar uma tarefa árdua. Com o jeitinho brasileiro, muitos tentam até mesmo convencer os estrangeiros a se integrar à torcida brasileira.

Esse é o caso de Grax Medina. O mexicano veio para o Brasil há quase sete anos, após ganhar uma bolsa para fazer mestrado no país. Ele conta como funciona a torcida depois que passou a viver em Teresina.



Grax está no Brasil há sete anos e sempre torce pelo México (Foto: Arquivo Pessoal)



“Torço todas as copas para o México e para o Brasil quando não se confronta com o México. Às vezes, eu termino influenciado para torcer pelo Brasil, influenciado pelos meus amigos. Eles ficam chateados, mas de brincadeira, quando torço pelo México. Na Copa passada, que foi México e Brasil, e ficou 1x1”, conta.

No jogo do último sábado (16), ele disse que conseguiu reunir a torcida dos seus amigos pelo México. Ainda ressentidas com o histórico placar de 7x1, onde o Brasil perdeu para Alemanha em casa, muitas pessoas se dedicaram a torcer contra a seleção alemã e a favor da mexicana. Esse foi o caso dos amigos de Grax. “Agora, por exemplo, no sábado, quando houve o jogo de México contra a Alemanha, todo mundo estava torcendo comigo pelo México. Todo mundo gritando e comemorando”, finaliza o mexicano.

Ananda Oliveira - Jornal O Dia