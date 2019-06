Este ano, 64 pessoas tiveram a carteira suspensa por uso de álcool e direção

Até 19 de junho, a Strans, em parceria com os demais órgãos de trânsito como a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito - CIPTRAN, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), já realizaram mais de 14 mil abordagens em blitzen na Capital. Nas ações, em 2019, 64 pessoas foram identificadas após consumirem álcool e conduzirem veículos automotores. Deste total, 52 pessoas foram autuadas por embriaguez administrativa e 12 autuadas em flagrante delito por consumo superior a 0,36mg/l.



“Já ano passado, nós realizamos 24101 abordagens e mais de 3 mil testes de alcoolemia, que identificaram 155 pessoas que foram conduzidas para central de flagrante por consumo de álcool e direção. Se ele tem até 0.36 mg/l não cometeu um crime, cometeu uma infração de trânsito gravíssima e será púnico com multa e o recolhimento da carteira de habilitação. Mas se ele, através do teste do alcoolemia, for constatado o teor de álcool acima de 0.36 mg/l, ai já se caracteriza crime, com multa e dado voz de prisão para que o indivíduo seja conduzido para a central de flagrantes e recolhida a carteira de habilitação”, explica o diretor de Operação e Fiscalização da Strans, coronel Jaime Oliveira.

Para ele, há uma cultura enraizada que as pessoas não querem admitir os riscos de associar álcool e direção. As blitzen são realizadas, desde 2017, especialmente de quinta a domingo em Teresina, no período de 22h às 4h da manhã.

“Toda vez que fazemos blitzen não tem uma única vez que não tenhamos cinco, dez, quinze pessoas flagradas sob efeito de álcool. Aqui, realmente, o número de pessoas que não tem a consciência de não dirigir após beber é muito grande, fato que não acontece estatisticamente no sul e sudeste do país, que existe uma conscientização maior sobre isso”, destaca o coronel.

Para a realização das blitzen, o setor de estratégia da Strans divide a cidade em 14 perímetros, onde há concentração dos postos de parada onde existe maior concentração de bares, churrascarias e boates.





