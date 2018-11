Estações na João XXIII passam a funcionar; veja as mudanças

O corredor de ônibus, que possui cinco estações, da Avenida João XXIII, principal via que liga as zonas Leste e Sudeste ao Centro de Teresina, começou a funcionar diariamente no último sábado (24). Com isto, a população teresinense deve estar atenta as mudanças no trânsito.



Outro que também passa a funcionar diariamente é o Terminal do Livramento, que antes atendia à população apenas aos finais de semana. Tanto o corredor, quanto o terminal fazem parte do sistema Inthegra.

Para a aposentada Helena Oliveira a adaptação ao novo sistema de transporte público não tem sido tão fácil. “A maior dificuldade é na hora de voltar para casa. Aqui no terminal do livramento até tem ônibus para ir ao centro, mas na ida para o bairro é uma demora de mais de meia hora”, disse.



Corredor exclusivo na Avenida João XXIII (Foto: Poliana Oliveira/O Dia)

Sobre as estações na Avenida João XXIII, a estudante Bianca Miranda, conta que é muita gente e pouco ônibus. “O fluxo de ônibus está pouco. No horário de pico, tivemos que esperar outro ônibus vir, pois não coube todo mundo. E essa é uma cena que se repete quase sempre”, aponta a estudante que utiliza a estação mais de duas vezes por dia.





Adaptação



A expectativa é que cerca de 14 mil passageiros utilizarão o Terminal do Livramento diariamente. Os ônibus troncais que saem do terminal vão para o centro pela avenida João XXIII, pela Ladeira do Uruguai, shopping e Ponte Wall Ferraz. Ao longo da Avenida João XXIII foram implantados quatro semáforos sonorizados, para facilitar a travessia dos pedestres com total segurança.

O diretor de operação e fiscalização da Strans, coronel Jaime Oliveira, afirma que é natural que haja dificuldades de adaptação nos primeiros dias. “Quando os terminais do Bela Vista e do Parque Piauí começaram a funcionar, vários problemas foram apontados. É algo natural, faz parte do processo de mudança”, disse.

Segundo o Coronel Jaime, a segurança dos terminais está sendo reforçada e há fiscais disponíveis para auxiliar os passageiros. “Vamos nos ajustando aos poucos. E tentando da melhor maneira possível atender as necessidades que forem surgindo”, completa.

Geici Mello