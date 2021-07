Esposo de Kiki Freitas posta fotos antes da morte da odontóloga: “vai segurar minha mão”

Felipe Gomes, esposo de Maria Cristina Freitas, que morreu nesta quarta-feira (21) em Teresina devido às complicações do parto do filho Antônio, publicou uma série de vídeos e fotos nos Stories do Instagram momentos antes da morte da odontóloga. Em uma das publicações, ele escreveu que Kiki Freitas, como era conhecida, iria segurar sua mão e acalmá-lo no momento do parto. (Veja o vídeo abaixo).





Ele também postou um vídeo em que brinca com seu cachorro e diz que ele não está na posição correta para o parto. Ao fundo, é possível ouvir a voz de Kiki Freitas sorrindo da brincadeira.

Felipe Gomes ao lado da barriga da esposa. Foto: Reprodução/Instagram/Arquivo Pessoal

Na terça-feira (20), Felipe publicou uma foto onde aparece ao lado da barriga de Kiki que estava com um desenho de uma bateria em 98%. Na legenda, ele informa que o bebê estava com 40 semanas e três dias de vida.

Posicionamento do hospital e saúde do bebê

Em nota, a Maternidade Santa Fé informou que Kiki Freitas deu entrada na unidade às 07h49 acompanhada de uma equipe particular e, durante a assistência ao período expulsivo, evoluiu com sinais de angioedema e desconforto respiratório. Imediatamente, ela recebeu suporte divido à gravidade do caso .

A nota diz ainda que o parto normal sem anestesia ocorreu às 8h28. O recém-nascido se encontra em estado grave após reanimação neonatal realizada pela equipe.

Por fim, a nota esclarece que Kiki evoluiu com uma parada cardiorrespiratória, mas não resistiu.

“Lamentamos profundamente o ocorrido. Esclarecemos que foram prestadas toda a assistência, assim como se solidariza com a família nesse momento de dor”, finaliza.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!