Especialista dá dicas de prevenção à Covid-19 durante as festas de fim de ano

Os últimos dias de 2021 – segundo ano em que a população convive com a pandemia de Covid-19 – se aproximam e trazem consigo a expectativa pelas comemorações de Natal e Ano Novo junto da família e amigos. Áreas como salões de festas e churrascarias costumam ser muito requisitadas nessa época do ano.

Em tempos de pandemia, todo cuidado ainda se faz necessário para evitar a transmissão do coronavírus. E o Jornal O DIA preparou dicas sobre medidas sanitárias nas festividades de fim de ano.

As principais recomendações da Diretoria de Vigilância Sanitária do Piauí (Divisa) visam reforçar as instruções para que essas comemorações ocorram de forma segura, de modo a minimizar a propagação do novo coronavírus e contribuam para a proteção individual e coletiva.

Vacinação de familiares

Segundo a diretora da Divisa, Tatiana Chaves, a primeira recomendação está relacionada à vacinação contra a Covid-19 entre familiares e amigos. Outro ponto importante é observar, entre os presentes no encontro, se algum deles manifestou algum sintoma gripal semelhante ao do coronavírus.

Tatiana Chaves, diretora da Divisa. Foto: Assis Fernandes/ODIA

“Esse momento vai resgatar esse distanciamento, pois estaremos nos confraternizando mais próximos, em família. Nesse sentido, é importante que possamos identificar se todos os nossos familiares estão vacinados. O ideal é que todos estejam com as duas doses e os idosos com a proteção da dose de reforço. É importante observar ainda se tem algum familiar com sintoma gripal por causa dos outros vírus que estão circulando, que têm sintomas semelhantes aos sinais da Covid”, disse.

Distanciamento e higienização

Nessas festas também devem ser seguidas as principais recomendações sanitárias já dadas no decorrer da pandemia: evitar aglomerações, manter as mãos higienizadas com água e sabão ou com uso de álcool em gel 70%, prezar pelo distanciamento social e utilizar máscaras se a pessoa precisar se deslocar e ir a ambientes coletivos.

Para quem for sair às compras de Natal, o cuidado precisa ser ainda maior. “Muitas pessoas vão às compras e o que queremos é que o comércio cresça de maneira segura. Para isso, é necessário que todo comércio regulado disponha no ambiente das medidas sanitárias. Este é um momento onde a gente sabe que temos uma rotina em família de comprar lembrancinhas, presentes, fazer trocas e, para isso, precisamos ter segurança para não correr o risco de adoecer e transmitir a doença”, completa.

Outra recomendação que pode parecer simples, mas que é extremamente necessária é a utilização de álcool 70% tanto para higiene das mãos como para desinfecção de superfícies. Além disso, é essencial a lavagem das mãos com água e sabão.

“A recomendação é de que, antes de comer qualquer alimento, se faça a lavagem das mãos para garantir que você possa tirar a máscara e possa degustar tanto o alimento quanto a bebida. Essas medidas são simples, mas fazem toda a diferença no combate à doença”, ressalta.

Ambientes e utensílios

É importante que esses encontros ocorram em ambientes arejados, de preferência ao ar livre e com possibilidade de distanciamento social entre as pessoas. É preferível que as comemorações tenham duração limitada, pois reuniões duradouras representam maior possibilidade de transmissão.

Também é importante a moderação do consumo de bebidas alcoólicas, considerando o potencial de alterações nos hábitos e comportamentos devido ao consumo de álcool. O relaxamento da prevenção pode e deve ser evitado.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

Não compartilhar objetos como copos, talheres e outros também reforça a segurança. É aconselhável que haja apenas uma pessoa para servir os demais e que todos mantenham mãos e utensílios higienizados, com o menor contato possível por pessoas diferentes.

“Quando a gente fala em festividades, em alimentação, jamais a Vigilância Sanitária deve esquecer as boas práticas do serviço de alimentação. Nas festas, a gente usa muitos molhos e saladas. Ter o cuidado nesses alimentos. A recomendação é fazer esses molhos mais pertos de serem servidos. Se fizer antes, ter o cuidado na temperatura adequada de refrigeração, ter cuidado principalmente para conservar adequadamente as sobras do Natal. Outra recomendação importante é a observação do rótulo dos alimentos, fabricante, validade, lote, para que a gente consuma alimentos com segurança de acordo com a fabricação”, ressalta.

“Temos feito fiscalizações em todas as atividades econômicas. Além disso, intensificado as orientações. A missão da Vigilância Sanitária é muito clara: prevenir e proteger a população. Quando a gente orienta, não estamos proibindo, estamos dizendo o melhor para que aquela pessoa não venha adoecer. O cidadão precisa também ser sensível ao cumprimento das medidas. A gente percebe que algumas pessoas têm banalizado as medidas. Só a Divisa realizou no ano de 2021, mais de 16 mil inspeções em diferentes seguimentos”, completa Tatiana Chaves.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no