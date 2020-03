Especialista dá dicas de como receber o delivery em época de coronavírus

A pandeia do novo coronavírus fez com que muitos teresinenses deixassem de sair de casa a não ser para fazer atividades essenciais, como a ida em farmácias, postos de combustíveis e supermercados para comprar bebida, comida e itens de casa. Com poucas pessoas circulando nas ruas e comércios fechados, as empresas têm adotado o sistema de delivery como uma medida de prevenção contra a Covid-19 e assim manter as vendas em meio à crise.



A gerente de Vigilância Sanitária da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Jeanyne Seba, informou que é preciso ter alguns cuidados ao pedir ou receber produtos nessa modalidade de venda.

“De preferência, que o consumidor possa fazer o pagamento por aplicativo, se não fizer, ele deverá lavar muito bem as mãos após receber o produto. Outra dica é manter distância do entregador, procurar não ficar conversando e ao receber colocar esse alimento em cima de uma mesa ou bancada que ele possa higienizar depois. Outra dica importante é retirar o alimento da embalagem, colocar em um utensílio de casa, a embalagem deve ser jogada fora porque podem estar contaminadas”, recomendou.

Jeanyne disse ainda que a Vigilância Sanitária vem desenvolvendo um trabalho educativo de orientação aos restaurantes que estão fornecendo alimentos por delivery em Teresina.

“A Vigilância Sanitária tem procurado ir a todos os restaurantes que estão fornecendo alimentos de forma delivery. Estamos orientando na manipulação e nas condições higiênicas tanto na hora da embalagem como no transporte”, finalizou.

Adriana MagalhãesJorge Machado