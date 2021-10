Espaços da Cidadania estarão fechados nesta segunda-feira (25)

Os Espaços da Cidadania de Teresina, que ficam localizados em prédios comerciais, estarão fechados nesta segunda-feira (25), em virtude do feriado do Dia do Comerciário em Teresina. Os agendamentos marcados para a data serão remarcados nos próximos dias.

Lojas do Centro, shoppings e bairros também estarão fechadas. Os bancos irã funcionar normalmente. As repartições públicas da Prefeitura de Teresina e do Governo do Estado funcionarão em horário normal.



Tradicionalmente comemorado sempre na última segunda-feira do mês de outubro, o Dia do Comerciário é determinado como um dia de descanso remunerado para os trabalhadores do comércio da capital, ficando vetada a abertura das lojas nesse dia.



