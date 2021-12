Escola São José realiza evento de formatura no Theatro 4 de Setembro; veja fotos

A Escola São José realizou, na noite dessa quarta-feira (14), o evento "Alice no Mundo Encantado da Leitura" com alunos da Unidade Matriz e Santa fé. (veja fotos abaixo:)







O evento ocorreu no Theatro 4 de Setembro, no Centro de Teresina, e reuniu pais, professores e familiares.

Ler, escrever, viver o mundo inefável da alfabetização com as linguagens em franca evolução é hoje uma missão incrível e desafiadora a educadores e educadoras perante as crianças que fazem o futuro acontecer.

