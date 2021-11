Escola João Clímaco suspende aulas presenciais após funcionário testar positivo para Covid

A direção da Unidade Escolar Governador João Clímaco D’Almeida, localizada no Centro Sul de Teresina, decidiu suspender as aulas presenciais após um funcionário testar positivo para Covid-19. A informação foi divulgada por meio de rede social.

De acordo com o comunicado, as aulas estão suspensas até o dia 17 de novembro. A instituição informou ainda que a medida segue as orientações da Secretaria Estadual de Educação (Seduc). A escola atende alunos do Ensino Médio nas modalidades de Ensino Regular e Curso Técnico Integrado.

Ainda conforme a escola, agora os alunos seguem em modelo remoto. O retorno às salas de aula no Piauí foi anunciado, de forma gradual, em outubro deste ano.

"Boa tarde , informamos que as aulas presenciais estão suspensas até dia 17/11 . Uma funcionário da escola testou positivo para covid 19, e seguindo orientação da SEDUC ,as aulas presenciais ficam suspensas , ficando apenas remoto. Qualquer outra informação avisaremos no grupo . Att direção", disse em comunicado.

