Escola infantil ensina crianças a cozinhar e lavar roupas

Da teoria à prática, uma escola infantil em Teresina ensina crianças a cozinhar, lavar roupa, entre outras atividades básicas do cotidiano. A instituição tem alunos de dois a cinco anos, que são instigados desde cedo por meio de atividades interativas complementares ao horário escolar. As fotos das crianças praticando as atividades domésticas foram compartilhadas no perfil da escola privada, no Instagram, e geraram comentários positivos.





Foto: Divulgação

De acordo com o projeto pedagógico, o ‘conhecimento de mundo’ deve ser ensinado desde cedo. A pedagoga Vanessa Nunes explica que a metodologia de ensino é baseada em temas e assim é possível aplicar o que eles aprendem na teoria. “Essa interação produz uma criação de memórias afetivas, isto permite que o que foi ensinado seja absorvido de forma mais eficaz”, explica.

Toda semana é abordado um tema diferente, confirma a pedagoga. “A gente planeja as atividades de forma que eles possam praticar tanto o ensino das matérias comuns, tipo português e matemática. Aliando isso a experiências sociais que melhorem o convívio”, completa.

Para os pais é satisfatório a empolgação dos filhos, é o que afirma Dalila Araújo, mãe do pequeno Luan, de três anos. “Ele chega em casa contando tudo. Vejo que essa forma de aprendizado faz com que eles fixem melhor. Vejo isso de forma positiva e apoio a ideia”, disse.



Foto: Divulgação

Nayara FelizardoGeici Mello