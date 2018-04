Erosão abre fendas nas margens do Rio Poti e no passeio da Av. Marechal

Uma forte erosão causada pela água da chuva abriu duas fendas nas margens do Rio Poti, na Avenida Marechal Castelo Branco. Um dos buracos que está localizado próximo de uma galeria que desemboca no rio, se estende por cerca de cinco metros e atingiu também uma parte do passeio, prejudicando a passagem de pedestres. E o outro buraco, que fica a cerca de 50 metros do primeiro, está próximo ao Shopping Natureza, em frente à Assembleia Legislativa



De acordo com o Rômulo Pedrosa, analista ambiental do Ibama, a erosão foi provocada em grande parte porque o solo está úmido, devido às chuvas, e, mais fragilizado, fica propenso a ceder. A situação se agrava porque a mata ciliar não se encontra preservada, o que diminui ainda mais a resistência do solo à ação da água. “O solo desprotegido é arrastado pela água da chuva e a tubulação vai se rompendo no sentido do rio para a avenida”, explica.

O Ibama informou que vai analisar o dano e produzir um relatório, que será encaminhado para o Ministério Público Estadual e para a Prefeitura de Teresina





Do outro lado da margem

Não só na Avenida Marechal Castelo as fortes chuvas deixaram danos. Do outro lado da margem do Rio Poti, na Avenida Raul Lopes, um buraco está se abrindo na calçada em frente ao um shopping. No local há um bueiro e a área é um dos principais pontos de alagamento da cidade quando chove.

Contraponto

Por meio de nota, a Prefeitura de Teresina informou que as equipes das Gerências de Serviços Urbanos e de Obras já foram ao local e iniciaram a execução de retirada de entulhos de dentro do buraco na Avenida Marechal Castelo Branco. A obra se dá em caráter emergencial e a empresa que mantém contrato de zonal com a SDU para a realização de reparos também já foi acionada.

De acordo com a PMT, está sendo colocado material grosso no buraco e refeito o talude, para que os canos que a força da água levou possam ser reinstalados. Após o serviço, o passeio será reconstruído nos moldes já existentes nos avenida.

Já com relação ao buraco na Avenida Raul Lopes, a Superintendência da Região Leste informou que uma equipe irá ao local para verificar e executar o reparo. A SDU pede ainda a colaboração da população para que seja feito o contato com o órgão caso o cidadão tenha conhecimento de problemas nas ruas e logradouros públicos, por meio dos números (086) 3215 7875, o (086) 3215 7874, e o (086) 99410-4111.

Maria Clara Estrêla, com informações de Valéria Noronha