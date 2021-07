Equatorial Piauí dá dicas de segurança e economia durante férias escolares

Férias escolares é sinônimo de alegria, diversão e brincadeiras, mas também é fundamental que pais e responsáveis possam redobrar os cuidados com a criançada, sobretudo durante a pandemia do coronavírus, recomenda-se que as atividades de lazer sejam realizadas preferencialmente no ambiente familiar. É importante que os adultos estejam ainda mais vigilantes com os cuidados para evitar acidentes elétricos em casa.

Foto: Divulgação/Equatorial

Segundo o Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica 2021 (ano base 2020), divulgado pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), o ambiente doméstico é o local que mais registra ocorrências de acidentes com energia elétrica. Em 2020, a região Nordeste foi a que mais registrou acidentes domésticos, totalizando 294 casos fatais por choque elétrico.

O Executivo de Segurança da Equatorial Piauí, João Porfírio, destaca alguns cuidados que devem ser adotados para evitar acidentes durante as férias escolares. “É essencial identificar e eliminar fios soltos, desencapados e emendados, bem como a presença de instalações improvisadas que estão fora dos padrões técnicos. Tais situações podem provocar incêndios e acidentes graves e até fatais. Orientamos que nas residências com crianças e pets sejam instalados protetores de tomadas para protegê-los contra choques elétricos nas tomadas que não estejam sendo utilizadas. Outra recomendação importante é não ligar mais de um aparelho na mesma tomada com uso de benjamins ou T e nunca deixe aparelhos eletrônicos próximos de áreas molhadas”, disse.

Confira outros cuidados importantes para reduzir os riscos de acidentes elétricos:

Ao ligar e desligar equipamentos eletrônicos da tomada, como videogames e computadores, o adulto deve estar presente para realizar a ação, sempre utilizando o plugue e jamais puxando diretamente o fio.

Não usar e não permitir que as crianças utilizem tablets e smartphones quando as baterias estiverem sendo carregadas nas tomadas.

Plugue o carregador do celular na tomada em altura fora do alcance de crianças pequenas.

Substitua os fios desencapados de eletrodomésticos. Aquele leve choque ao encostar na máquina de lavar ou geladeira é sinal de que o equipamento precisa visitar a assistência técnica especializada.

• Realizar periodicamente uma revisão na instalação elétrica, o serviço deve ser feito por um profissional capacitado.

Consumo consciente de energia

A chegada das férias também representa uma importante mudança nos hábitos diários, tendo em vista que, as crianças estão mais tempo dentro de casa e consequentemente utilizam de forma mais frequente videogames, computadores, TVs, entre outros eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Naturalmente, a nova rotina reflete no aumento do consumo de energia elétrica o que vai resultar de forma direta na fatura no final do mês.

“Os aparelhos eletrônicos devem ser desligados da tomada quando não estiverem sendo usados, pois mesmo em stand-by consomem energia. Quando não for possível desligar totalmente o computador, é importante que o usuário possa desligar o monitor. Outra orientação é com o uso do ar-condicionado, que não deve ficar com a temperatura muito baixa, o ideal é manter o aparelho próximo a 23°C, temperaturas abaixo disso forçam um consumo maior de energia e se for usar por menos tempo o consumidor pode programar o aparelho para desligar sozinho após alcançar a temperatura ideal. É recomendado também evitar abrir a geladeira de forma frequente, porque quanto mais tempo ficar aberta mais alto será o consumo do eletrodoméstico. Além das dicas para esse período, orientamos ainda o cuidado com as manutenções recomendadas pelos fabricantes dos eletrodomésticos e quando for adquirir novos, buscar sempre os que possuem Selo Procel A, pois consomem menos energia”, frisou o Líder de Operações de Eficiência Energética da Equatorial, Edmilson Santos.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!