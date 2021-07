Equatorial disponibiliza postos itinerantes do projeto E+ Reciclagem em Teresina

A Equatorial Piauí, por meio do projeto E+ Reciclagem, segue estimulando o descarte consciente e a destinação correta dos resíduos sólidos. Pensando nisso, em Teresina, a empresa está disponibilizando postos de coleta itinerantes em diversos locais da capital, como por exemplo, nas praças Cultural-Dirceu I (Terça-feira), Marquês (Quarta-feira), Saci (Quinta-feira) e na praça da Vermelha (sexta-feira). A ação acontece até o mês de novembro e os postos funcionam no turno da manhã (8h às 12h) e a tarde (13h às 17h).

De acordo com a quantidade e o tipo de material levado ao posto de coleta do E+ Reciclagem, os resíduos são revertidos em bônus na conta de energia. Para isso, basta que o cliente leve os resíduos limpos e separados, juntamente com um documento de identificação e a fatura mais recente de energia. O E+ Reciclagem integra a Plataforma E+ do Grupo Equatorial Energia, que tem como objetivo a promoção de ações culturais, sociais, eficiência energética e de sustentabilidade.

O Líder de Operações de Eficiência Energética, Edmilson Santos, fala dos benefícios que a iniciativa pode proporcionar para a população. “O projeto representa um mecanismo fundamental para o bem-estar social, uma vez que visa contribuir para a preservação do meio ambiente e consequentes melhorias na qualidade de vida das pessoas. Esse é um dos compromissos da Equatorial no sentido de incentivar novas práticas sustentáveis e ainda disponibilizar descontos na conta de energia para os nossos clientes”, afirma.

Através do programa E+ Reciclagem, os clientes podem realizar o descarte correto de diversos tipos de resíduos, como: metal, papel, plástico e caixas de Tetra Pak (que são as embalagens de sucos, leite condensado, leite, extrato de tomate, entre outros).

Curiosidades

As garrafas plásticas, por exemplo, são utensílios bastante práticos, porém podem ocasionar um grande problema ambiental, tendo em vista que, se não destinadas de forma correta, chegam a ficar cerca de 800 anos poluindo o meio ambiente. Assim, as PET, por serem bastante presente na vida das pessoas, representam uma excelente matéria-prima para a indústria têxtil sendo utilizadas na fabricação de peças de vestuário, bolsas e em alguns calçados. Entre as vantagens estão a resistência do fio de poliéster feito com PET reciclado, a versatilidade, a durabilidade das peças e o menor custo de produção.

