Enteado mata padrasto a golpes de faca dentro de residência na zona Sul

O comerciante Luís Lopes da Costa, de 55 anos, foi morto dentro de casa na tarde desta quinta-feira (24), no bairro Bela Vista, na zona Sul de Teresina, pelo próprio enteado identificado como José de Andrade Silva Filho, de 30 anos, que morava com o padrasto desde criança.



De acordo com o delegado do Departamento Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Jarbas Lima, houve uma discussão entre os dois e o enteado teria desferido quatro facadas em Luís. Os golpes atingiram a região das costas, pescoço e do braço. A vítima chegou a correr para casa de parentes próximos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Crime aconteceu no bairro Bela Vista. Reprodução Whatsapp

“Ele estava em casa com o enteado e houve um desentendimento. Ele então teria pego uma faca e esfaqueou Luís dentro do quarto. A vítima chegou a correr pra casa de um dos parentes que mora a uns 5 metros, mas não resistiu e morreu no local”, disse.

O delegado afirmou ainda que José de Andrade Silva Filho era criado pelo comerciante desde os 10 anos de idade e que sofria de problemas psicológicos.

“O enteado era criado pelo comerciante desde os 10 anos de idade e tinha problemas psicológicos. As primeiras informações dão conta que ele sofria de depressão, transtorno bipolar, ansiedade e tomava remédio controlado”, disse.

Familiares da vítima informaram ao Portal O Dia, que há uma semana o homem teria tido uma discussão com um vizinho.

Após o crime, José Filho fugiu e ainda não foi localizado pela polícia. Agentes fazem buscas na região para prender o suspeito. O caso será investigado pelo DHPP.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia