Enredo do Barão do Itararé fala sobre momento político

Desfilando há 31 anos nas principais ruas do bairro Dirceu, zona sudeste de Teresina, o Barão do Itararé trouxe em 2020 um enredo que trata sobre o atual momento político do país. A letra, composta por músicos da própria comunidade, fala sobre liberdade e outras questões relacionadas à política brasileira.



De acordo com o presidente do bloco, Rodrigo Maxwell, todos os anos um tema é escolhido para inspirar o samba enredo. “Todos os anos a gente tem um tema especifico. Este ano, a estamos tratando da liberdade. Um manifesto à liberdade na avenida, que trata sobre esse momento político que o nosso país vive”, explicou.

Rodrigo Maxwell é presidente do bloco Barão do Itararé(Foto: Assis Fernandes/O Dia)

Ainda de acordo com o presidente do Barão do Itararé, ao longo dos 31 anos de existência o bloco está cada vez mais consolidado, atraindo foliões de vários bairros de Teresina. “Ao longo desses anos, a população tem aderido ao carnaval de rua. Todos os anos comprovamos esse crescimento”, disse.

Moradores do Dirceu participam do bloco Barão do Itararé(Foto: Assis Fernandes/O Dia)

A animação do bloco Barão do Itararé ficou por conta do cantor Roraima e da tradicional bateria, composta por jovens e adolescentes que participam de projetos sociais na comunidade.

















Natanael Souza