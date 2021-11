Enem: Teresina tem 100 ônibus circulando neste domingo; veja os horários

Por conta da realização dosegundo dia do Enem 2021, a Superintendência de Trânsito de Teresina (Strans) reforçou a frota de ônibus em circulação pelas ruas da capital. O objetivo é facilitar o transporte dos candidatos até os locais de aplicação de prova. A ordem de serviço que foi emitida às empresas prevê uma frota de 100 ônibus no total, um reforço de 70 ônibus em relação ao que circula nos finais de semana.



O aumento da frota foi feito de acordo com o estudo de demanda e será distribuído entre os quatro consórcios que operam o sistema de transporte de Teresina. O reforço ocorrerá principalmente nos horários de maior pico, das 09h às 13h, antes da prova; e das 16h às 18h30, após o fim da aplicação da Enem.

“Para garantir o deslocamento dos estudantes aos locais de provas do Enem, faremos um reforço na frota de ônibus neste segundo domingo, principalmente aqueles locais com maior concentração de inscritos no Enem. Estamos disponibilizando o quadro de horários com as linhas de ônibus disponíveis por cada Consórcio que irão atender aos usuários neste segundo dia de prova do Enem”, destaca o gerente de Planejamento de Transportes da Strans, Felipe Leal.



Foto: O Dia

Para facilitar o planejamento do trajeto por parte de quem for fazer o Enem, a Strans divulgou os quadros de horário dos ônibus. O horário que consta na tabela é o de saída do ônibus do ponto de origem de cada linha dentro do bairro. Confira ao final da matéria.

Para evitar problemas no deslocamento a Strans orienta que os estudantes devem ficar atentos aos itinerários das respectivas linhas de seus bairros. Os candidatos podem baixar o aplicativo SIU Mobile Teresina, já disponível nas plataformas Android e IOS, que é uma opção para os usuários do transporte público, com a ferramenta os usuários têm mais facilidade para o deslocamento.

A Strans realizará a fiscalização do cumprimento da ordem de serviço expedida junto aos Consórcios e as empresas que operam o sistema de transporte público.

A segunda etapa da prova do Enem ocorre neste domingo (28), e os portões de acesso ao local da prova fecharão às 13h, no horário de Brasília. E as provas terminam às 18h30, neste segundo domingo da prova do Enem 2021.

Zona Sul - Transcol

Zona Sudeste - Consórcio Teresina

Zona Leste - Consórcio Urbanus

Zona Norte - Consórcio Poty

