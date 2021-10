Enem 2021: Brasil Escola realiza live no TikTok com dicas para redação do exame

A convite do TikTok, o portal Brasil Escola, um dos principais sites sobre educação do país, vai promover uma liveespecial com as principais dicas para escrever uma redaçãonota mil no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. A transmissão é a primeira de uma série de outras lives realizadas pela rede social para ajudar os estudantes na reta final de preparação para o Enem 2021.

A transmissão do Brasil Escola será realizada na próxima segunda-feira, dia 1 de novembro, das 18h às 19h, no perfildo portal na rede social. Outros eventos do mesmo tipo que prosseguirão até a véspera das provas do Enem, nos dias 21 e 28 de novembro, com outros convidados.

Foto: Agência Educa Mais Brasil

Na aula de segunda-feira, o professor de redação Guga Valente vai dar dicas sobre a prova e falar sobre possíveis temas da redação. Já o professor de sociologia João Gabriel vai comentar sobre repertório sociocultural, ciências sociais e outros assuntos que são importantes para a construção de um bom texto. Além de acompanhar a liveao vivo no perfil do Brasil Escola, o vídeo poderá ser encontrado pelas hashtags #RespiraEnemPira, #Qualotema e #TokDoEnem.

Abaixo, confira alguns perfis para turbinar os estudos no TikTok:

Para aprender matemática

A matemática é uma matéria muito temida pelos estudantes em geral, porém não é um bicho de sete cabeças. O professor Sandro Curió ensina macetes, fórmulas e faz um apanhando de todos os assuntos que podem cair no Enem no seu perfil no aplicativo. Com mais de 1 milhão de seguidores, o conteúdo disponibilizado pode ajudar no desempenho no momento da prova.

Dicas para a redação do Enem

Se você tem dificuldade em organizar as ideias na hora de escrever uma redação, o perfil Redação Online pode te ajudar. Com dicas valiosas e mais de 262 mil seguidores, o perfil dá orientações diretas e fáceis de memorizar e aplicar na hora da avaliação.

Aprenda ciência

Quando o assunto é Ciências, o perfil Microscópio & Ciências pode contribuir bastante para seus estudos. Com o auxílio de um microscópio, objetos, alimentos e outros itens são apresentados no perfil que já soma mais de 500 mil seguidores. Lá também estão disponíveis vídeos que apresentam informações técnicas de Química e Biologia do item analisado.

Variedades sobre o exame

No TikTok tem também rotina de estudos. Ana Flavia Riberto faz um diário do seu dia a dia de preparação para a prova do Enem. Ela sempre compartilha dicas importantes que aprendeu em alguma aula com os seus professores. Acompanhado por mais de 150 mil pessoas, o perfil da estudante é uma ótima opção de conteúdo para reforçar assuntos específicos e fazer uma breve revisão.

Acompanhe curiosidades históricas

No perfil da Debora Aladim é possível encontrar assuntos históricos variados que vão desde a Roma Antiga até a cultura pop, que pode facilmente cair nos processos seletivos. Com cerca de 1.5 milhão de seguidores, a jovem compartilha conteúdos que unem conhecimento e entretenimento e podem colaborar com o aprendizado.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!