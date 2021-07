Encerra hoje o prazo para pagamento do IPTU, em Teresina

Nesta sexta-feira (30), encerra o prazo para pagamento da cota única do IPTU, em Teresina. A data é referente ao pagamento da primeira parcela, bem como para quem optar pagar em parcela única com desconto.

O secretário executivo da SEMF, Eduardo Lima, ressalta que, além da entrega nas residências, o contribuinte pode emitir o carnê com a cota única ou as parcelas no site da Prefeitura de Teresina até o dia de hoje. “É possível não só para quem vai pagar à vista, mas para quem vai parcelar o IPTU, que emita esse carnê no site da prefeitura”, lembra.



(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Eduardo destaca ainda que, além do IPTU, o contribuinte deve pagar a COSIP (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública) e a TCRD (Taxa de Serviços de Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos Sólidos).



“Vale ressaltar que o desconto para imóveis residenciais é de 7% e para imóveis comerciais é de 12%”, afirma o secretário executivo da SEMF.



Veja o calendário de pagamento

Cota única: Hoje, 30 de julho de 2021

Cota 01: 30 de julho de 2021

Cota 02: 31 de agosto de 2021

Cota 03: 30 de setembro de 2021

Cota 04: 30 de outubro de 2021

Cota 05: 30 de novembro de 2021

Cota 06: 30 de dezembro de 2021

