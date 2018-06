Empresas e instituições têm horários diferenciados na sexta-feira (22)

A gerência de mercado da Nova Ceasa divulgou, aos permissionários e clientes do entreposto que, em virtude do jogo do Brasil pela Copa do Mundo, na sexta-feira (22), os portões de acesso à central de abastecimento serão abertos uma hora antes do horário estabelecido.

Segundo Marcos Massaranduba, gerente de Mercado da Nova Ceasa, o local funcionará normalmente, sendo facultativa a abertura das lojas nos horários dos jogos. “A antecipação em uma hora na abertura dos portões foi uma medida adotada que facilitará a comercializa- ção no dia do jogo. Abriremos às 3h da manhã para os lojistas e às 4h para os clientes do local”, airma o gerente.

“Sabemos que o futebol é uma paixão nacional e que muitas pessoas fazem questão de acompanhar as partidas da seleção brasileira. Para não prejudicar o abastecimento de hortifrútis em nosso estado, antecipamos um pouco estas vendas”, acrescentou Massaranduba.



A Nova Ceasa está localizada na avenida Henry Wall de Carvalho (Foto: Assis Fernandes/O Dia)

O presidente da União de Permissionários da Nova Ceasa (UPC), Robert Eudes, disse que os permissionários do entreposto aprovaram a iniciativa da direção. “Sem dúvida alguma, a antecipação na abertura dos portões facilitará nossas vidas, comerciantes do entreposto piauiense, assim como dos nossos clientes. A intenção é adiantar o trabalho para que possamos assistir ao jogo com mais tranquilidade”, assegura o presidente da associação que representa os permissionários da central.

A Nova Ceasa está localizada na avenida Henry Wall de Carvalho, número 5000 - bairro Tabuleta, zona sul de Teresina. Ao todo, o mercado possui 10 galpões de comercialização, 202 lojas e 1.454 módulos de vendas que trabalham no atacado e varejo. De segunda a sábado, 840 lojistas vendem produtos no mercado para um público aproximado de 10.000 pessoas por dia. O telefone para mais informações é o (86) 3220-7788.

Supermercado

O Grupo Carvalho informa que nesta sexta-feira (23), em que acontece o jogo entre a Seleção Brasileira e a Seleção da Costa Rica, na Copa do Mundo, todas as suas lojas no Piauí e Maranhão, irão fechar 15 minutos antes do jogo e voltarão a abrir 15 minutos após o final da partida.

Banco

A Federação Nacional dos Bancos (Febraban) divulgou os horários diferenciados para o atendimento do público nas agências bancárias nos dias de jogos da Seleção Brasileira, durante a Copa do Mundo da Rússia. Para, esta sexta, com o jogo às 9h, as agências abrirão das 13h às 17h.

Jornal O Dia