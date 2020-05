Empresários realizarão carreata pela reabertura do comércio em Teresina

Um grupo de empresários realiza nesta quinta-feira (07) uma carreata pelas ruas e avenidas de Teresina para pedir a reabertura do comércio na cidade. Os manifestantes vão se concentrar a partir das 16h, na Avenida Cajuína, próximo a Ponte Wall Ferraz, na Zona Sudeste, e seguirão em direção à Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi).



Post publicado nas redes sociais. Foto: Reprodução Internet.

Um post compartilhado nas redes sociais mostra que os empresários reivindicam a reabertura imediata do comércio, o estabelecimento de um plano de retomada gradual da economia e ainda o fim do abuso de autoridade contra comerciantes na Capital. Essa será a segunda manifestação do grupo denominada como “Movimento #PrecisamosTrabalhar Teresina”.

Os empresários dizem defender trabalhadores autônomos, motorista de aplicativo e outras categorias que afirmam estar sendo prejudicadas pelas medidas de isolamento social, adotadas pelo prefeito, Firmino Filho (PSDB), e pelo governador, Wellington Dias (PT).

Um dos apoiadores do movimento, que preferiu não ter a identidade revelada, disse que o movimento é apartidário. “Não tem nenhum partido político por trás disso, lá são trabalhadores reivindicando seus direitos”, conta.

Na manifestação realizada no mês passado, mais de 200 veículos participaram da carreata. Os manifestantes usavam bandeira e camisas do Brasil e gritavam palavram de ordem contra o Estado e a prefeitura.

Adriana MagalhãesJorge Machado