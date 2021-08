Empresa de home center abre vagas de emprego para loja em Teresina; veja

Uma rede alagoana de material de construção - home center - está recebendo currículos para preenchimento de vagas de empregovoltados para sua loja que está sendo construída em Teresina. Nesta terça-feira (17), às 8h, será realizada solenidade de lançamento da pedra fundamental da loja, na Avenida Paulo Ferraz, Ladeira do Uruguai, bairro Gurupi.



As vagas de emprego para a loja em Teresina são para as seguintes funções: Analista de Abastecimento; Analista de Administração de Pessoal/DP; Analista de Suporte TI; Assistente de Atendimento SAC; Assistente Administrativo; Assistente de Atendimento; Assistente de Endereçamento de Produto; Assistente de Logística; Assistente de Manutenção Predial; Auditor; Auxiliar de Logística; Auxiliar de Vendas; Cartazista; Conferente; Consultor de Vendas; Consultor Técnico; Eletricista; Fiscal de Prevenção e Perdas; Gerente Administrativo; Gerente de Atendimento; Gerente de Estoque; Gerente Operacional; Líder de Atendimento; Líder de Estoque; Líder de Prevenção e Perdas; Líder de SAC; Líder Frente de Loja; Líder Operacional; Montador; Operador de Caixa; Operador de Empilhadeira; Repositor; Tesoureiro.

Os interessados devem enviar os currículos para por meio do site vagas.com.br/carajas. Segundo a empresa, todas as funções também são elegíveis para pessoas com deficiência.

Ainda segundo a empresa, mais de três mil funcionários nas suas oito lojas, localizadas em Alagoas (Maceió e Arapiraca), na Paraíba (João Pessoa, Cabedelo e Campina Grande), Rio Grande do Norte (Natal) e no Ceará (Juazeiro, Fortaleza e Eusébio). Além disso, contam com mais de 55 mil itens distribuídos nos chamados sete mundos, com sólida parceria junto às principais indústrias do segmento: construção, acabamento, casa e decoração, manutenção, eletro e tecnologia, jardim e lazer, bem-estar e beleza.

