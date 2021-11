Empreendimento de alto padrão será lançado no início de 2022 no Jockey

A zona Leste de Teresina vai ganhar o lançamento de mais um empreendimento de alto padrão da grife Mota Machado Collection, o The Pallace, que faz parte da edição especial dos 50 anos da construtora, conhecida por seus projetos inovadores. De sustentabilidade e inovação, o lançamento do condomínio está previsto para acontecer no início de 2022.



Em projeto único, inspirado no estilo neoclássico, o The Pallace conta com diferenciais como a e-estation, para carregamento de veículos elétricos e híbridos. "O The Pallace é um empreendimento único, e um dos grandes diferenciais dele é a existência de tomadas para o carregamento de carros elétricos e híbridos para atender os clientes que possuem esses tipos de veículos, que é uma tendência de mercado nos dias atuais", pontuou o diretor geral, Mario Zacchigna, especialista em marketing.



Segundo o diretor, o projeto do The Pallace contempla outros diferenciais e são 46 ao todo, citando por exemplo um deles, que são painéis fotovoltaicas para a geração de energia solar para uso do condomínio nas áreas comuns. Além disso, haverá o reaproveitamento da água do ar condicionado para irrigação das áreas verdes comuns do ambiente, bem como a coleta seletiva por andar. "Cada andar terá coletores para o descarte do lixo", acrescentou.



Mario Zacchigna, diretor geral e especialista em marketing



Ainda de acordo com Mario Zacchigna, o The Pallace é um projeto de empreendimento com mais de dez opções de lazer. Essas opções serão entregues equipadas, decoradas e ambientadas pelos arquitetos da Mota Machado Collection. "Muito importante que as pessoas percebam esses diferenciais na hora da entrega do empreendimento. No tocante a segurança, o condomínio conta com todo um sistema de vídeomonitoramento, além de uma guarita com vidro de segurança", destacou.



O empreendimento está em pré-lançamento e é o melhor momento da pessoa escolher uma unidade e o prazo de pagamento é de pouco mais de três anos, com saldo que pode ser levado para qualquer banco para o financiamento.

Sobre o projeto do The Pallace, outros diferenciais exclusivos como a flexibilidade da planta e acabamentos como, piso antiderrapante nos banheiros e varandas, automação dos dispositivos de iluminação e placas fotovoltaicas, entre outros.



Está localizado no Jóquei, o bairro nobre da cidade e com maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Além disso, o empreendimento fica bem no centro gastronômico e educacional da capital, em um lugar completo em infraestrutura e serviços, próximo a supermercados, shoppings, hospitais, delicatessens e muito mais.

