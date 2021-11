Em um dia, chuva quase atinge média esperada para o mês de novembro em Teresina

Nos últimos dias, os teresinenses puderam apreciar dias nublados e temperaturas mais amenas. Era um ensaio para a chuva que cairia durante a noite e madrugada desta segunda (08) e terça (09). Em algumas regiões de Teresina, foram registrados ventos fortes, trovões e chuva que durou a noite inteira. O resultado disso foi um acumulado significativo.



(Foto: Maria Clara Estrêla/ODIA)

Em poucas horas, somente a estação Centro/Leste registrou volume de 40,8 mm, quando a média prevista para todo o mês de novembro seria de 44 mm. “Esse volume é excepcional. Só a chuva de ontem é praticamente a média de novembro, e em uma única chuva nós cravamos 40,8 mm”, disse o professor e climatologista Werton Costa.



As demais estações também registraram bons volumes de chuva. Na zona Norte, o acumulado foi de 15,2 mm; na zona Sul, o acumulado foi de 14,2 mm e 38,2 mm na estação Centro.



(Foto: Divulgação/Inmet)

E o cenário é promissor para os próximos dias. A meteorologia prevê chuvas significativas no Centro-Norte do Piauí para esta terça (09) e quarta-feira (11), além de temporais com maiores acumulados que poderão acontecer no Centro-Sul e Sudoeste do Estado. E essas chuvas têm uma explicação.



“Estamos recebendo umidade do Atlântico Sul. Há uma tendência de ocorrência de novas chuvas e aí vai confirmar o que havia sido previsto há três meses, apontando que o B-R-O-Bró fecharia com chuvas acima da média, e está cumprindo a previsão climatológica, pois setembro e outubro ficaram acima da média, assim como novembro, que está entrando acima da média”, completou o climatologista Werton Costa.



