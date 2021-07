Em Teresina, Projeto prevê desconto de 15% no IPTU para quem adotar animal

Em Teresina, os contribuintes que adotarem animais domésticos em locais registrados pela Prefeitura de Teresina poderão ter desconto de 15% no valor do IPTU pelo período de cinco anos. A proposta é da vereadora e protetora de animais, Thanandra Sarapatinhas, que protocolou um Indicativo de Projeto de Lei na Câmara Municipal na última quarta-feira (21).



(Foto: Divulgação/Ascom)

No documento, a parlamentar solicitou que a tramitação do PL aconteça em caráter de urgência pois, segundo ela, se trata de questão relevante e de interesse público. Para a vereadora, a proposta visa auxiliar no bem-estar dos animais que aguardam por adoção em abrigos.



Thanandra Sarapatinhas, que é protetora e, portanto, conhece essa realidade, argumentou que é cada vez maior o número de animais resgatados em Teresina. Dessa forma, frisou que também se torna um desafio cada vez maior manter o bem-estar dos bichos em abrigos.



A parlamentar relembrou que é dever do Poder Público impedir práticas que submetam os animais a condições que não são adequadas e solicitou a sensibilidade do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, para que dê o devido encaminhamento a proposição legislativa.



