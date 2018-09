Em Teresina, Exército forma 2ª turma de Correspondentes de Assuntos Militares

Nesta sexta-feira (31), o Exército Brasileiro por meio do 25º Batalhão de Caçadores realizou a entrega dos certificados dos alunos participantes da segunda turma do estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM).



Segundo Coronel Nixon, comandante do 25º BC, o curso é voltado para integração dos estudantes de comunicação com o Exército Brasileiro. “Hoje no cenário nacional e internacional, as forças do Exército têm sido bastante utilizadas. É preciso que haja conhecimento na área. É um campo promissor para os jornalistas que têm interesse em fazer cobertura de guerras, então, é necessário preparação”, disse.



Coronel Nixon. Foto: Assis Fernandes/ODIA

O curso é voltado para os alunos de comunicação das instituições de ensino superior. Na grade curricular, os alunos aprendem sobre nomenclaturas, postos de graduações do Exército e noções sobre zonas de direitos internacionais de conflitos armados.

Renato Rodrigues, graduando em jornalismo pela Universidade Estadual do Piauí (Uespi), conta que o curso o permitiu viver outra realidade. “Você nota um outro posicionamento por parte do exército. Você o por dentro. São situações e posicionamentos que você não vê de fora, pensa que é algo muito mais fechado e rígido. É interessante ter essa oportunidade. É uma opção maravilhosa para os estudantes de jornalismo”, disse.



Renato Rodrigues, participante da 2ª turma de Correspondentes de Assuntos Militares em Teresina. Foto: Assis Fernandes/ODIA

Para o estudante de Comunicação, Guilherme Cerqueira, é de suma importância o jornalista saber como reagir nas situações de conflitos armados. “É ensinado muitos detalhes. Os profissionais da comunicação por diversas vezes podem passar por situações de risco e devem saber como agir, ou melhor reagir. Em âmbito normal isso não nos é ensinado, porém, aqui no curso consegui aprender mais sobre isso”, finaliza.

Maria Clara EstrêlaGeici Mello