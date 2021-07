Em Teresina, criança aprende a ler por aplicativo de celular e viraliza nas redes sociais

Davi Martins é uma criança de quatro anos que nasceu com malformação de membros superiores e inferiores e que, sem ir para escola, vem se alfabetizando através de um aplicativo no celular. O ‘GraphoGame’ é um app gratuito criado pelo governo federal para incentivar o aprendizado da leitura.



Os vídeos de Davi mostrando sua rotina diária, brincando e estudando viralizaram nas redes sociais e chamaram atenção de Carlos Nadalim, Secretário Nacional de Alfabetização, que veio a Teresina nesta segunda (28) para conhecer Davi e sua família.

A mãe do pequeno Davi disse ao PortalODIA.com que por muito tempo tentou engravidar e após tratamento, descobriu a gravidez. Contudo, ela precisou lidar com a notícia da deficiência de seu filho. “Foi um baque quando descobri, mas quando vi o rostinho do Davi pela primeira vez, foi uma benção! Como mãe, eu me orgulho muito de cada conquista, é um motivo de alegria sempre que ele ultrapassa seus limites”, declara Marina.

Davi é uma criança inteligente e extrovertida, que busca sua autonomia. Marina contou que descobriu o aplicativo junto com a professora de reforço de Davi. “O meu filho faz aulas de reforço e, conversando com a professora, decidimos procurar um aplicativo que pudesse ajudar, pois eu acho esse método mais fácil. Então achamos o ‘GraphoGame’, ele gostou e eu baixei no tablet dele”, declara.

A mãe diz que Davi imediatamente se familiarizou com o aplicativo e o usa todos os dias. “Através do app ele aprende a pronunciar as vogais e consoantes e também já sabe escrever seu nome”. Marina confessa que começou a gravar vídeos de Davi por pedido dele mesmo, com o intuito de ganhar moedas nos aplicativos. Nesse período, as gravações começaram a viralizar em diversas páginas de notícias e entretenimento.





“A gente começou a gravar vídeos dele e de repente muitas pessoas começaram a seguir e pedir para que a gente continuasse postando. Diariamente as pessoas dizem que Davi é luz, que ele motiva as pessoas e as fazem refletir sobre a vida, sobre a gratidão”, afirma Marina, mãe de Davi.

Ithyara Borges

