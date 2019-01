Em Teresina, bairros da zona Sul ficarão sem abastecimento de água

A Águas de Teresina, empresa que realiza distribuição de água na capital, anunciou que 13 bairros da zona Sul de Teresina ficarão sem o abastecimento de água a partir das 12 horas do dia 02 de fevereiro, próximo sábado.



De acordo com a empresa, o não abastecimento será decorrente do remanejamento de uma adutora de água no bairro Tabuleta. Para melhor realizar o trabalho de conclusão de umas das etapas da obra de implantação de um viaduto no bairro o fornecimento será interrompido por algumas horas.

Os bairros que terão o fornecimento de água interrompido são, Cidade Nova, Cristo Rei, Monte Castelo, Macaúba, Nossa Senhora das Graças, Pio XII, Parque São João, Redenção, Santa Luzia, São Pedro, Tabuleta, Triunfo, Três Andares.

Da redação