Em Teresina, aniversário de Luiz Gonzaga é comemorado com missa e forró

Será realizada nesta segunda-feira (13), a partir das 18h, na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelha, zona Sul de Teresina, a tradicional missa em homenagem ao aniversário de Luiz Gonzaga. O evento que, este ano, chega à 12ª edição, também celebra os Dias do Forró e de Santa Luzia (padroeira da visão).



A homenagem aos 109 anos do nascimento do Rei do Baião é organizada pelo grupo Colônia Gonzaguiana de Teresina, composto por músicos e fãs de Luiz Gonzaga. O padre Antônio Cruz celebrará a missa com a participação de sanfoneiros e músicos piauienses. Entre eles: Gonzaga Lú, Vagner Ribeiro e As Fulô do Sertão. Bonecos gigantes com as imagens de Gonzaga, Padre Cícero e Lampião também desfilarão durante o evento.

Foto: Divulgação

Por cumprimento aos protocolos de segurança e para evitar a disseminação do novo coronavírus, haverá restrições aos acessos à igreja. Serão disponibilizados 350 lugares nos bancos da paróquia. Na entrada, um grupo atuará no acolhimento e na orientação do público presente. A celebração também poderá ser conferida de forma virtual, por meio das redes sociais da paróquia.

"Há pouco dias, o forró foi declarado patrimônio imaterial do Brasil. A decisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) também será festejada durante o evento. Celebraremos ainda o título conquistado pela Procissão das Sanfonas de Teresina. Esse movimento cultural genuinamente piauiense foi considerado, pelo Prêmio Profissionais da Música, o melhor projeto cultural de som na rua do Brasil. Essa premiação é considerada uma das maiores e a mais abrangente das premiações do setor musical do Brasil”, conta o professor Wilson Seraine, um dos organizadores do grupo.

Foto: Divulgação

Pesquisador de cultura nordestina, Wilson Seraine, afirma que o forró é um dos mais importantes e genuínos gêneros musicais brasileiros. “Quanto mais valorizarmos nossa cultura, maior será o nosso espírito de cidadania. Esta festa é uma homenagem ao povo nordestino, que contribui, e muito, para a grandeza das manifestações culturais brasileiras”, diz.