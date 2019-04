Em posse de duas espingardas, casal é preso na zona Norte

Um casal foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na zona Norte de Teresina. Os suspeitos foram identificados como Antônia Alves do Rego, de 55 anos, e o marido Zairo da Conceição Lima. A prisão ocorreu no bairro Matadouro, na tarde de ontem (28).



Foto: Reprodução/PM

Segundo a PM, após investigações, os polícias localizaram a residência de Antônia na zona Norte de Teresina. No local, a acusada estava com o marido em posse de duas espingardas.



De acordo com informações da Polícia Militar, havia um mandado de prisão preventiva do município de Joaquim Pires, norte do Piauí, para Antônia Alves, sobe a acusação de tráfico de drogas. Os dois foram encaminhados para Central de Flagrantes.

Adriana MagalhãesGeici Mello