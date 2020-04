Em novo decreto, Prefeitura restringe acesso de pessoas à áreas de lazer

Com objetivo de fortalecer as medidas de isolamento social, o prefeito Firmino Filho determinou a suspensão do acesso e frequência das pessoas em parques públicos municipais, áreas públicas de recreação, lazer, de práticas esportivas que possam proporcionar a aglomeração de pessoas. O decreto é mais uma medida adotada pela gestão municipal para conter o avanço do novo coronavírus.

Segundo o prefeito, ainda era intensa a presença de pessoas em espaços como as avenidas Raul Lopes e Marechal Castelo Branco, para a prática de caminhadas e corridas. “A presença das pessoas nesses locais ainda está muito grande e, por conta disso, fizemos esse decreto. É preciso, de qualquer forma, evitar a aglomeração de pessoas e estamos fazendo o que tiver ao nosso alcance para preservar a vida da população”, frisou.

A Avenida Raul Lopes é um dos espaços atingidos pelo novo decreto(Foto: Reprodução)

De acordo com o decreto, a Guarda Municipal está autorizada a conter qualquer tipo de aglomeração ou grande circulação de pessoas. A medida já entra em vigor de forma imediata e deve durar enquanto estiver estabelecido o estado de calamidade pública em saúde na capital. Medidas semelhantes já foram adotadas em outros Estados e municípios, que proibiram o acesso a praias e calçadões. Os especialistas orientam um distanciamento mínimo de pelo menos dois metros entre as pessoas.

Desde que os primeiros casos do novo coronavírus foram divulgados no país, a Prefeitura de Teresina vem adotando medidas para evitar a proliferação do vírus na capital. Entre as medidas está a proibição de funcionamento dos estabelecimentos de comercialização e serviços, salvo aqueles que constituem serviços essenciais como alimentação e saúde. Outra medida foi a suspensão das aulas na rede pública municipal de ensino. Todas as medidas estão sendo acompanhadas e fiscalizadas de perto pela Guarda Municipal.

Depois da edição dos decretos, mais de 2 mil estabelecimentos foram notificados e fechados pela Guarda por estarem descumprindo as determinações. A população pode e deve cooperar denunciando o descumprimento dessas medidas. O cidadão pode denunciar estabelecimentos que estejam funcionando irregularmente através dos números 153, (86) 3215-9317 ou falar diretamente com o WhatsApp da Guarda Municipal, por meio do número (86) 99438-0254. Além disso, o cidadão pode também acessar o Colab para denunciar.