Professora Noélia Maranhão, vítima da Covid-19, terá nome em escola de Teresina

A Prefeitura Teresina resolveu homenagear a professora Noélia Maranhão da Costa Silva, que morreu vítima da Covid-19, com o nome de uma escola que será entregue nesta terça-feira (28) no bairro Vale do Gavião, na Zona Leste da cidade.



De acordo com informações do executivo municipal, a homenagem será feita em reconhecimento aos esforços de Noélia da Costa na área da educação teresinense. O local atenderá alunos de creche e pré-escola.

Foto: Arquivo Pessoal/ODIA

“Fico imaginando aquele sorriso lindo dela e sua alegria em ser homenageada de forma tão merecida. E mesmo que na condição dessa homenagem ser em sua ausência física (In memoriam), somos gratos por ver seu nome perpetuado publicamente pois é um reconhecimento por toda sua dedicação e trabalhos realizados com sucesso. Sua atuação profissional ajudou a fazer a educação da rede municipal”, ressalta Ruth Maranhão, irmã da professora.

A família vive cada momento recordando da professora, buscando forças na imagem de sua filha mais nova. Da família da Noélia Maranhão, faleceram sua filha mais velha e o esposo.

“Viveremos um dia muito especial na inauguração, pois representa para nós a continuidade do seu legado de gratitude e atitude por um mundo melhor, através da educação”, acrescenta.

A professora Noélia Maranhão também atuou como diretora escolar e faleceu neste ano após complicações da Covid-19.

