Em greve, servidores municipais de Teresina acampam em frente à prefeitura

Durante a manhã desta terça-feira (15), servidores municipais acamparam no entorno da Prefeitura de Teresina, no centro da cidade, em forma de protesto contra o prefeito Firmino Filho (PSDB).



O objetivo, segundo Danielle Brito, diretora do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm), é conseguir uma reunião com o prefeito. "Nós deflagramos a greve na quinta-feira (10) e desde então ninguém da prefeitura recebeu a gente", relata.

Foto: Divulgação/Sindserm

O grupo pretende ficar em frente à prefeitura até se atendido. “Nós temos uma série de reinvindicações, estamos sem receber reajuste salarial desde 2017, sem ter mudanças de nível, estamos trabalhando em péssimas condições e sem segurança. Esses são os motivos da greve", continua Daniele.

Foto: Divulgação/Sindserm



A prefeitura informou por meio de nota que, no início de 2018, o prefeito Firmino Filho concedeu um reajuste integral de 7,64% do piso salarial dos professores, mas a equipe financeira está realizando estudos para avaliar a possibilidade de conceder reajuste salarial para todos os servidores. Informou também que só receberá os servidores para uma reunião após a conclusão desses estudos. A prefeitura não comentou sobre as outras reivindicações.

Nayara FelizardoLucas Albano