Em apenas duas semanas, casos de Covid-19 crescem 500% em Teresina

A Prefeitura de Teresina informou nesta segunda-feira (20) que, em apenas duas semanas, o número de casos confirmados do novo coronavírus cresceu mais de 500%. Isso porque no domingo retrasado (05) os casos totalizados eram 20. No último domingo (19), a Capital chegou a 122. Além disso, o município contabiliza oito mortes por Covid-19 e oito pessoas estão em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospitais municipais, segundo informações repassadas pela Fundação Municipal de Saúde (FMS).



Foto: Ascom

Segundo o infectologista da FMS, Kelsen Eulálio, o número de casos deve aumentar nas próximas semanas. “É preciso que a população faça a sua parte e cumpra o isolamento social, para que esses números não sejam ainda maiores”, disse.

Conforme a enfermeira do Comitê de Operações Especiais (COE), o descumprimento das medidas de distanciamento social e mais pessoas realizando os testes rápidos são alguns dos motivos para o aumento no número de casos em Teresina.

“Há muitas pessoas que não estão seguindo as recomendações de prevenção do Ministério da Saúde. Além disso, estão sendo realizados mais testes rápidos na rede de saúde e houve aumento do número de laboratórios credenciados que realizam o exame”, conta.

Confira algumas dicas para conter o coronavírus

Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel, várias vezes ao dia; Só saia de casa se for estritamente necessário; Mantenha distância de 2 metros entre as pessoas; Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir; Evite aglomerações; Use máscara caseira, feita de pano; Mantenha os ambientes bem ventilados; Não compartilhe objetos pessoais; Higienize todos equipamentos, materiais e superfícies que utiliza.

Adriana MagalhãesJorge Machado com informações da PMT