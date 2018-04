Em acidente, carro fica em cima de outro e mulher sai gravemente ferida

Um acidente de trânsito envolvendo um Palio, um Gol e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (20), por volta das 9h, no prolongamento da Avenida Barão de Castelo Branco, próximo à cidade Detran, zona sul de Teresina.



Segundo as informações repassadas pelo subtenente Gilson, da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (Ciptran), o Palio seguia no sentido norte-sul e fez uma conversão à esquerda para não colidir com a motocicleta que estada no sentido contrário, mas acabou colidindo com o Gol. Com a colisão frontal, o Palio ficou em cima do Gol.

Devido ao impacto, a mulher que estava na garupa da moto foi jogada na pista e ficou gravemente ferida. A motorista do Gol teve escoriações leves . O motorista do Palio e o piloto da moto saíram sem escoriações.

A Ciptran informou que o motorista causador do acidente, que dirigia o carro modelo Palio, apresentava sinais de embriaguez, o que foi confirmado com o exame de alcoolemia. Ele foi apreendido e encaminhado para a Central de Flagrantes de Teresina. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo o subtenente Gilson, o caso já se enquadra na nova determinação do Código Brasileiro de Trânsito que promete mais rigor para motoristas que dirigem bêbados e causam acidentes com morte ou lesão corporal grave.

Nayara FelizardoLucas Albano