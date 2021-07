Em 13 dias, jovem perde irmã, mãe e pai para a Covid-19 em Teresina

A Covid-19 tem deixado muitas sequelas, não apenas no corpo, mas nos corações das milhares de pessoas que perderam familiares e amigos. Em Teresina, em apenas 13 dias, a jovem Maria Clara Maranhão perdeu sua irmã, sua mãe e seu pai para o novo coronavírus.



Maria Clara ao lado da mãe, Noélia, da irmã, Bianca e do pai, Manoel (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Nesta terça-feira (08), Maria Clara perdeu o pai, Manoel Honorato Nascimento Filho. O empresário chegou a ser internado no mesmo hospital que a esposa, mas faleceu em decorrência de complicações da Covid-19. A morte dele ocorreu quatro dias após o falecimento da sua esposa, Noélia Maranhão.



Na última sexta-feira (04), Maria Clara deu adeus à sua mãe, a professora Noélia Maranhão da Costa e Silva (58), também vítima da Covid-19. A Secretaria Municipal de Educação (Semec) chegou a emitir nota de pesar pelo falecimento da docente, que atuou nas escolas Valter Alencar, Deoclécio Dantas e José Omatti.



Nove dias antes, a jovem se despediu da irmã, a estudante de nutrição Bianca Maranhão Honorato (24), a primeira da família a falecer. Ela chegou a ficar internada em um hospital particular, mas não resistiu às complicações da Covid-19 e veio à óbito na quarta-feira, 26 de maio.

A família tinha uma loja virtual de artigos personalizados e todos ajudavam na administração do empreendimento, que está com as atividades suspensas por tempo indeterminado. Na rede social do e-commerce, Maria Clara agradeceu ao apoio de todos e enfatizou que sua irmã, sua mãe e seu pai serão lembrados “por sua alegria, responsabilidade, criatividade, cuidado para com a loja”, diz o post.



Homenagens

A faculdade particular que Bianca Maranhão cursava Nutrição fez uma publicação em sua rede social lamentando o falecimento da jovem. Centenas de amigos se manifestaram com comentários de carinho e lembranças, enfatizando a amizade que tinham com a jovem e a saudade que ela deixará.



Nas redes sociais da Semec, amigos e alunos também se manifestaram destacando o profissionalismo e empenho da professora durante seus anos de docência. “Para sempre minha professora de Geografia, minha diretora, meu exemplo e modelo de profissional, espelho da minha profissão. Uma mãe! Ética, competente e humana! O que sou hoje devo a você! [...] Vá em paz! Bianca te espera”, disse um dos internautas.

