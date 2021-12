Eleições do Sintetro: MPT recolhe urnas de votação após denúncia de fraude

O Ministério Público do Trabalho do Piauí (MPT-PI) recolheu, na noite dessa terça-feira (14), urnas de votação da eleição para presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Piauí (Sintetro) após denúncia de fraude. O pleito começou na segunda-feira (13).



Duas chapas concorrem à presidência:Welso Leite encabeça a chapa 1 e Antônio Cardoso a chapa 2. Cada grupo é composto por cerca de 50 membros.

Quem realizou a denúncia foi Antônio Leite. Em entrevista ao Portal O Dia, ele afirmou que trabalhadores teriam tido suas assinaturas falsificadas nos pontos de votação pela chapa concorrente. A reportagem tentou, mas não conseguiu contato com Welson Rodrigues para comentar o caso. O espaço permanece aberto para esclarecimentos.

Cerca de 150 trabalhadores estão aptos a votar porque estão filiados. A urna eletrônica esteve em todas as zonas da cidade, segundo os consórcios, para computar os votos.

O MPT recolheu as urnas na noite de ontem e ainda não há informação do cancelamento da eleição. A assessoria do órgão informou que está apurando a situação para emitir um posicionamento.

