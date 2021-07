Edvaldo Marques toma posse como secretário municipal de Produção Agropecuária

O advogado e ex-vereador Edvaldo Marques tomou posse ontem (8) como secretário de Produção Agropecuária. Coronel da reserva da Polícia Militar, Marques é o mais novo membro da equipe de gestão do Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. A pasta foi criada durante uma segunda reforma administrativa e estava sem comando desde então. O prefeito já tinha convocado nomes para o cargo, que não aceitavam a oferta.



No papel, a nova secretaria deve fomentar recursos ao pequeno e médio produtor teresinense. De acordo com Edvaldo Marques, um dos primeiros passos a serem dados é a escolha de uma equipe técnica. “A missão é árdua de montar uma equipe técnica para trabalhar numa secretaria que estava no plano de Governo da campanha do Doutor Pessoa, e nesse momento me sinto preparado para assumir este desafio e agradeço a confiança e oportunidade que me está sendo dada.





Foto: Divulgação PMT

O objetivo é trabalhar junto com o produtor rural e ter uma estrutura tão competitiva quanto outros estados”, afirmou Edvaldo Marques.

Para o Prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, a escolha do nome de Edvaldo Marques foi uma decisão técnica, apesar do escolhido não ter formação e experiência na área. “O coronel Edvaldo Marques é um homem sério e por onde passou deixou um legado de muito trabalho. Nessa escolha fugimos de um nome político e priorizamos um nome técnico”, comentou o prefeito.

