Edital do Corso de Teresina traz novidades na premiação

Com a finalidade de promover a cultura e diversão popular, a Prefeitura de Teresina por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC) está com o edital aberto para caminhões no Corso de Zé Pereira. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na sede da FMC, de segunda à sexta, das 8h às 13h, até o dia 22 de fevereiro.



Poderá participar caminhão de um e dois eixos com comprimento máximo de até 14m e Bitrem até 20m, com ano de fabricação a partir de 1985. No ato da inscrição é obrigatória a apresentação da cópia da CNH do motorista condutor e o RG do responsável pelo caminhão, além da documentação do veículo devidamente regularizada.

Das obrigatoriedades, é necessário que cada veículo tenha o guarda-corpo de madeira ou ferro com no mínimo 1.20m de altura, o uso de banheiros químicos, os motoristas devem portar CNH e documentação regularizada do veículo, além de passar por teste do bafômetro. Só será permitido o uso de bebidas em lata e plástico.

Nesta edição, a premiação totaliza o valor de R$ 40.000 reais. Os caminhões mais animado, mais criativo e mais original, irão receber o valor de R$ 10.000 reais cada. Além de contemplar os foliões que estarão desfilando nos caminhões, a premiação contempla aqueles foliões que irão fantasiado. O Corso de Zé Pereira acontece dia 23 de fevereiro na avenida Raul Lopes.

Concurso Melhor Fantasia

A grande novidade do Corso é o Concurso Melhor Fantasia, que de acordo com o edital, fica instituído o valor de dez mil reais divididos em 10 prêmios de R$ 1.000 para as dez melhores fantasias do Corso de Teresina. "Nosso maior objetivo é atender o público do evento, pensando nisso resolvemos premiar aqueles que irão fantasiados. É uma maneira que encontramos de incluir quem brinca no chão", disse Paulo Dantas, gerente de Promoção Cultural da Monsenhor Chaves.

Os interessados devem tirar uma foto em um dos estandes do Concurso distribuídos ao logo da Avenida Raul Lopes e publicar no seu perfil do Instagram com a #fanstasiacorso2019 e, em seguida, marcar o perfil da FMC (@cultura_the). A comissão julgadora irá escolher as 30 fantasias mais criativas, que serão publicadas no perfil da Fundação Monsenhor Chaves e as 10 fantasias mais curtidas até as 12h do dia 25 de fevereiro, irão ganhar a premiação de mil reais.

