Edital oferta vagas para psicólogo, fisioterapeuta e fonoaudiólogo em Teresina

Um processo seletivo para formação de cadastro de reserva em diversas áreas foi divulgado em Teresina. As vagas são para Fisioterapia (infantil, adulto e aquática), Psicologia, Fonoaudiologia e Musicoterapia.



As inscrições ocorrem no período de 25 de agosto até o dia 8 de setembro, no site da Associação Reabilitar (www.reabilitar.org.br), mediante o preenchimento do cadastro on-line e envio da documentação exigida. O valor da inscrição é R$ 50.

Segundo o edital, os candidatos que tiverem a inscrição aceitam poderão participar da primeira etapa do Processo Seletivo, que consiste na aplicação de prova objetiva para todos os cargos, que deve ser realizada nos dias 25 e 26 de setembro. A segunda etapa do Processo Seletivo consistirá na análise curricular e entrevista.

O pagamento da inscrição pode ser feito mediante transferência da conta do titular para a conta do Banco do Brasil, Agência: 4710-4, Conta Corrente: 19184-1 ou PIX (candidato).

Veja aqui o edital completo .

