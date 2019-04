Dupla é presa com arma e produtos de roubo na zona Leste de Teresina

Dois homens foram presos na BR-343, próximo a rotatória que dá acesso ao Aeroporto Petrônio Portella. Os suspeitos foram identificados como Francisco de Assis Moreira Barros e Francisco Alan da Silva, ambos de 24 anos. O caso ocorreu na madrugada deste sábado (30).





Arma apreendida. Foto: Divulgação/PM

De acordo com a Polícia Militar, os dois homens estavam em uma motocicleta. Mediante proximidade dos polícias e atitude suspeita da dupla, os agentes pediram que os homens estacionassem. Com eles foram encontrados três celulares e um revólver calibre 38. Com três munições.

Segundo a PM, a dupla confessou que os aparelhos celulares eram provenientes de assaltos realizados na zona Leste de Teresina. Os homens e o material apreendido foram encaminhados para Central de Flagrante de Teresina.

Adriana MagalhãesGeici Mello