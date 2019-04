Dupla é assassinada a tiros em via pública na zona Leste de Teresina

Dois homens foram assassinados a tiros no bairro Satélite, zona Leste de Teresina. Uma das vítimas foi identificada apenas como Daniel. O outro trata-se de Adiel Araújo Costa, de 20 anos. O homicídio ocorreu na madrugada deste domingo (07). Os corpos foram encontrados no meio da rua, nas primeiras horas da manhã por populares que acionaram a polícia.



De acordo com a Polícia Militar, foram cerca de seis disparos de arma de fogo contra os dois homens, sendo que Adiel Araújo foi alvejado com um tiro na cabeça e Daniel foi atingido com um disparo na cabeça e outro no tórax.

Até o momento não há suspeitos da autoria do crime. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remoção dos corpos. O caso segue em investigação pela Delegacia Estadual de Homicídio e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Adriana MagalhãesGeici Mello