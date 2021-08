Drive-thrus registram longas filas para vacinação da 2ª dose contra Covid-19 em Teresina

Nesta segunda (30), os drive-thrus para vacinação contra Covid-19 estão registrando longas filas de espera. Tanto na ADUFPI, localizado na Universidade Federal do Piauí, zona Leste de Teresina, quanto no Terminal do Itararé, zona Sudeste, as pessoas estão reclamando da demora e também da falta de assistência.



Waldenia Soares, conta que chegou ao Terminal do Itararé às 7:30 da manhã e muitas pessoas já estavam aguardando. “Cheguei às 7:30 e só consegui me vacinar às 10h. A fila estava imensa e tudo estava desorganizado. As pessoas não sabiam quais eram as prioridades e no local só tinha um profissional para conferir os documentos e aplicar a vacina”, conta.



(Foto: Arquivo Pessoal)

Já na ADUFPI, as pessoas afirmam que também poderia ser mais organizado, principalmente devido ao calor. Muitas pessoas que estão a pé acabam esperando no sol devido a fila extensa. Apesar do grande número de pessoas, testemunhas afirmam que as filas estão andando rápido.



“Estamos aqui na fila de carros, não recebemos nenhum tipo de contato ou assistência. Falta ainda alguns metros para chegarmos até a banca de vacinação, mas estou achando rápido o andamento da fila aqui fora”, afirma o professor Hugo Ferreira.



(Foto: Jorge Machado/ODIA)

Hoje se iniciou uma série de drive-thrus para vacinação da segunda dose de quem já tomou as vacinas da AstraZeneca e Coronavac. Os postos de vacinação estão localizados nos terminais de integração espalhados pela capital e também em alguns pontos estratégicos nas zonas Sul, Leste e Norte.



Quem tomou a primeira dose da vacina da Pfizer deve agendar sua segunda dose pelo site Vacina Já da FMS, já que este imunizante possui condições especiais de armazenamento que não permite que ele seja aplicado na modalidade drive-thru.



