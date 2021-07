Drive-thru Covid: mutirão vai vacinar idosos com 67 anos ou mais em Teresina

A partir do próximo domingo (04/07), a Fundação Municipal de Saúde (FMS) vai dispor de 10 pontos de drive thru para atender idosos de 67 anos ou mais para se vacinarem contra o novo coronavírus. O mutirão de vacinação contra Covid-19 inicia às 9h e segue até às 17h.



A data vem de acordo com o prazo estabelecido originalmente pelo fabricante da vacina, que é de aproximadamente três meses. “Este público foi imunizado nos postos de drive thru no dia 11 de abril deste ano. Não haverá antecipação de vacinação, as pessoas devem seguir a data marcada no cartão de vacina”, esclarece Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação em Teresina.

A FMS divulgou ainda um calendário das datas previstas para os próximos drive thru de segunda dose da vacina Astrazeneca, completando assim o esquema vacinal de idosos em Teresina. “Em breve divulgaremos mais detalhes, como a lista dos pontos que estarão abertos em cada data”, adianta Emanuelle Dias.

A previsão para as novas datas serão as seguintes:

66 anos e mais – 10/07/2021;

65 anos e mais – 11/07/2021;

64 anos e mais – 20 e 21/07/2021;

63 anos e mais – 25/07/2021;

62 anos e mais – 26/07/2021;

61 anos e mais – 27/07/2021;

60 anos e mais – 28/07/2021;

60 anos e mais que não receberam a primeira dose – 07/08/2021.

Já a lista dos 10 locais de vacinação para o próximo domingo (04) serão os seguintes:

•Universidade Estadual do Piauí (UESPI);

•Terminal de Integração Buenos Aires;

•Terminal de Integração Bela Vista;

•Terminal de Integração Parque Piauí;

•Terminal de Integração Livramento;

•Terminal de Integração Zoobotânico;

• Teresina Shopping;

• Centro Universitário Santo Agostinho;

• ADUFPI;

•Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte).

Emanuelle Dias explica que a logística será a mesma adotada nas mobilizações anteriores: mulheres pela manhã (9h às 13h) e homens no turno da tarde (13h às 17h). No momento da vacinação, os idosos devem apresentar um documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS e o cartão de vacina que comprove a primeira dose.

