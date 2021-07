Dr. Pesssoa irá a Brasília se reunir com ministros em busca de recursos para saúde

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, irá nesta terça-feira (15) para Brasília em sua primeira agenda fora da capital. Na ocasião, o prefeito, estará se reunindo com o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, para solicitar repasse de recursos para as ações de combate a pandemia no estado. Os dois discutirão a construção dos dois novos centros de saúde de Teresina, o Hospital da Mulher e o Hospital do Idoso, entre outras pautas relacionadas à pasta.

O gestor também irá se reunir com a ministra da Mulher, da família e do Direitos Humanos, Damares Alves. A pauta é a liberação de R$ 6 milhões em recursos para a construção da Casa da Mulher Brasileira, que já tem, inclusive, local previsto na capital.

A agenda foi confirmada pelo coordenador de comunicação da prefeitura, Lucas Pereira, na manhã desta segunda-feira (10), Dr. Pessoa irá acompanhado do ex-ministro João Henrique de Almeida Sousa, atualmente, Secretário Municipal de Planejamento de Teresina.

No dia 29 de janeiro de 2021, em encontro com Dr. Pessoa, o presidente, Jair Bolsonaro, sinalizou positivamente às demandas levadas pelo gestor sobre o hospital do idoso e hospital da mulher para a capital teresinense.

