Doses de vacina contra covid são insuficientes para demanda de Teresina, diz FMS

A Fundação Municipal de Saúde de Teresina (FMS) solicitou ao Ministério da Saúde e à Comissão Intergestora Bipartite o envio de doses extras da vacina contra a covid-19 para a capital. A FMS diz que a quantidade de doses destinadas atualmente a Teresina é insuficiente para atender à demanda, o que impede o avanço da campanha de vacinação a nível municipal.



A solicitação considera o status de Teresina como referência para o atendimento de média e alta complexidade para os demais municípios piauienses e cidades de estados vizinhos como Maranhão, Pará e Tocantins. “Recentemente houve a comprovação da nova variante Delta no estado vizinho, que causa grande preocupação a todo o sistema de saúde do Piauí, especialmente à capital”, diz o presidente da FMS, Gilberto Albuquerque.



Gilberto Albuquerque, presidente da FMS

O gestor frisa que existe uma necessidade de realização de uma imunização em massa em Teresina em decorrência da elevada circulação de pessoas oriundas do Maranhão, especialmente pessoas vindas de São Luís e cidades vizinhas que fazem fronteiras com o Piauí.

De acordo com a FMS, para avançar na vacinação conforme a estimativa populacional de Teresina, seria necessário receber pelo menos 40 mil doses de vacina contra a covid-19 por semana, um número aquém do recebido atualmente. A capital tem hoje uma média de 12 mil pessoas por faixa etária entre 40 e 50 anos. Esse número sobe para 15 mil pessoas por idade entre as pessoas de 30 a 40 anos.

Dados do IBGE revelam que um total de 448.982 pessoas têm acima de 18 anos em Teresina com direito à vacina atualmente. No momento, 361.818 pessoas já foram vacinadas com somente a primeira dose das vacinas entre todas as faixas etárias.



Foto: Assis Fernandes/O Dia





Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!