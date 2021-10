Dose de reforço: drive thru recebe idosos acima de 87 anos neste domingo (03), em Teresina

A vacinação para aplicar a dose de reforço contra a Covid-19 em idosos continua acontecendo em Teresina. Neste domingo, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) está atendendo idosos de 87 anos ou mais por meio de drive thru.



A aplicação da dose de reforço será feita no ponto do Teresina Shopping das 9h às 16h. Para fins de organização, a vacinação seguirá o esquema adotado nos drives de primeira e segunda dose, que prioriza mulheres pela manhã (9h às 13h) e homens pela tarde (13h às 16h).



(Foto: Divulgação/FMS)

Até este domingo (03), o Piauí já aplicou 779 doses de reforço de vacinas contra a Covid-19. Desse total, 620 doses foram destinadas a pessoas com 70 anos ou mais, enquanto 118 doses foram aplicadas em profissionais que trabalham na área da Saúde. Além disso, 41 doses foram destinadas a pessoas imunossuprimidas, ou seja, que possuem algum tipo de deficiência imunológica. Os dados são do Vacinômetro, da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi). O anúncio para aplicação da terceira dose foi feita pela Sesapi no dia 29 de setembro.



Os idosos que vivem em oito instituições de longa permanência em Teresina, como o Abrigo São Lucas, e que tem 70 anos ou mais, também estão sendo vacinados com a dose de reforço. A previsão é reaplicar o imunizante em, aproximadamente, 506 idosos. Todos eles irão receber a vacina da Pfizer, de acordo com orientações do Ministério da Saúde.



Dose de reforço

A dose de reforço segue as mesmas regras dos outros grupos e a aplicação só é liberada para aqueles que completaram o esquema vacinal com a primeira e segunda dose há pelo menos seis meses. No caso das pessoas imunossuprimidas, é preciso ter tomado a segunda há pelo menos 28 dias.



O imunizante recomendado para a aplicação da terceira dose nos profissionais da saúde e idosos acima de 60 anos é o da Pfizer BioNTech. Caso haja indisponibilidade deste, a orientação é utilizar a vacina da AstraZeneca.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!