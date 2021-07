Dos 12 cemitérios em Teresina, apenas dois possuem vagas para enterros

A lotação dos cemitérios é uma pauta antiga em Teresina, e tem se agravado ainda mais devido à pandemia da Covid-19, com o aumento no número de mortes. Somente até esta sexta-feira (16), a Capital já registra 2.585 óbitos. Dos 12 cemitérios distribuídos em todas as zonas das cidades, somente dois ainda possuem vagas para novas sepulturas, sendo um na zona Norte e outro na zona Sul. Nos demais cemitérios, somente há disponibilidade para reabertura de sepulturas aos familiares que pagam a perpetuidade.



Diante disso, a Prefeitura de Teresina iniciou estudos emergenciais para ampliar os cemitérios que ainda possuem áreas disponíveis para a abertura de novas sepulturas, como o Cemitério Santa Mônica, na zona Leste, que prevê a abertura de mais 1.600 novas vagas. Desde maio deste ano a Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas (Saad Leste) tem realizado reformas no espaço.



(Foto: Arquivo ODIA)

Novos cemitérios

A construção de novos cemitérios está sendo estudada pela Prefeitura, sendo o Cemitério Camboa, na região do Jacinta Andrade, zona Norte de Teresina. O terreno possui cerca de nove hectares e deve ter, aproximadamente, 4.740 novas sepulturas. O cemitério está em construção e a obra se arrasta desde 2019.



A equipe técnica da SAAD Sul também está analisando um terreno, nas imediações do Polo Industrial, para construção de uma nova necrópole na região. O local possui cerca de 76 mil m² e pertence à Prefeitura de Teresina.



Zona Norte

A zona Norte é a região que conta com mais cemitérios, quatro ao todo. Porém, somente um ainda possui vaga para novos enterros. Os demais estão com suas capacidades no limite e estão recebendo sepultamentos apenas de pessoas que já possuem jazigos.



- Cemitério Poty Velho (807);

- Cemitério Santa Maria da Codipi (5.200);

- Cemitério São João Batista (585);

- Cemitério Santo Antônio (14.879) - há vagas.

As obras do Cemitério Camboa, na zona Norte de Teresina, tiveram início em 2019 (Foto: Reprodução/PMT)



Zona Leste

Na zona Leste, existem três cemitérios. Porém, em nenhum deles há novas vagas disponíveis. Segundo a SAAD Leste, todos estão funcionando apenas com reabertura (perpetuidade)



- Cemitério São Judas;

- Cemitério Morros;

- Santa Mônica - há vagas.

Centro

O Centro é a única região que possui apenas um cemitério, o São José, construído em 1859. O cemitério não tem mais vagas para novos sepultamentos, apenas para aqueles familiares que já têm gavetas.



Zona Sudeste

Na zona Sudeste existem apenas dois cemitérios sob responsabilidade da Prefeitura de Teresina. Devido à lotação nos cemitérios, a SAAD informou que não estão mais sendo aceitas novas sepulturas, apenas reabertura de perpetuidades. A Prefeitura também tem feito estudos para criação de um novo cemitério na região. No momento ainda está sendo feita uma análise técnica de alguns terrenos.



- Cemitério do Renascença (8.147);

- Cemitério São Sebastião (1.000).



Zona Sul

Na zona Sul existem dois cemitérios ativos, o Dom Bosco (Vermelha) e o Santa Cruz (Promorar), sendo que apenas este ainda possui novas vagas e reaberturas. As reaberturas acontecem quando a família paga a perpetuidade do local e pede a reabertura para enterrar um ente.



- Santa Cruz - há vagas (250);

- Dom Bosco.

No Cemitério Santa Cruz, de janeiro até maio deste ano, dos 459 sepultamentos, 105 foram devido a mortes por Covid-19;

No Cemitério Dom Bosco, dos 88 sepultamentos realizados de janeiro a maio deste ano, 29 foram por mortes em decorrência da Covid-19.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!